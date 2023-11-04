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بيان عاجل للجيش الإسرائيلي.. بعد تطورات مفاجئة هزت الكيان في صحراء النقب

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض منظومة السهم "حيتس" التابعة للدفاعات الجوية صاروخا طويل المدى في منطقة صحراء النقب لأول مرة تم إطلاقه من قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة للتقارير الأولية حول تفعيل صفارات الإنذار في منطقة صحراء النقب، فإن الحديث يدور حول إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تم اعتراضه من قبل منظومة السهم "حيتس" التابعة للدفاعات الجوية الإسرائيلية".

وتمتلك إسرائيل في صحراء النقب قواعد ومطارات ومنشآت عسكرية أهمها مفاعل ديمونا النووي.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط

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