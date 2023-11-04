رئيس الوزراء الياباني ﻿نسعى مع المجتمع الدولي لاحلال السلام فى اليمن وتربطنا باليمن علاقات متينة

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أشاد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط اليمن واليابان، مؤكداً أنها علاقات مبنية على الثقة واضاف ان اليابان تبذل مساعيها و تدعم جهود ومساعي السلام بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي والامم المتحدة بما يؤدي إلى الوصول لتحقيق السلام الدائم وانهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
جاء ذلك خلال حوار دار بين رئيس الوزراء الياباني /فوميو كيشيدا وسفير بلادنا لدى اليابان عادل السنيني خلال مشاركته في الاحتفالية الخاصة “فعالية الخريف الإمبراطورية” في حدائق أكاساكا الإمبراطورية التى استضافها الإمبراطور/ناروهيتو بحضور إمبراطورة اليابان والأسرة الإمبراطورية ورئيس الوزرا/ فوميو كيشيدا الى جانب كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية من وزراء وبرلمانيين وروساء احزاب والشخصيات البارزة في المجتمع الياباني.
الي ذلك وعلي هامش المناسبة أجرى السفير السنيني محادثات مع عدداً من الوزراء والبرلمانيين اللذين أكدوا اهمية تعزيز العلاقات اليمنية – اليابانية والحرص على توطيدها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين .
بدوره، أشاد السفير السنيني بالعلاقات التاريخية والمتقدمة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين مثمنا دعم اليابان الثابت والمستمر لليمن في كافة المجالات وأكد حرص اليمن على تعزيز التعاون مع اليابان والارتقاء بالعلاقات الثنائية الى آفاق أرحب انطلاقا من مستويات العلاقات المتميزة وتجسيداً لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين العريقين .