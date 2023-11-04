مليشيا الحوثي تفشل في إطلاق باليستي من ذمار

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في ساعة مبكرة من فجر اليوم، هز انفجار معسكر تدريب الشرطة في منطقة ذمار القرن، جنوب محافظة ذمار، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وبحسب مصادر محلية، فإن الانفجار ناتج عن فشل مليشيا الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي من المعسكر، الذي تستخدمه منصةً لقصف المناطق المحررة.
ورجحت المصادر أن يكون الانفجار قد أسفر عن مقتل عدد من الخبراء الذين كانوا يشرفون على عملية الإطلاق.
يأتي ذلك بعد يومين من استهداف المليشيا التابعة لإيران، بصاروخ باليستي مخيمات النازحين في محافظة مأرب شرقي البلاد.