مليشيا الحوثي تفشل في إطلاق باليستي من ذمار

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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في ساعة مبكرة من فجر اليوم، هز انفجار معسكر تدريب الشرطة في منطقة ذمار القرن، جنوب محافظة ذمار، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وبحسب مصادر محلية، فإن الانفجار ناتج عن فشل مليشيا الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي من المعسكر، الذي تستخدمه منصةً لقصف المناطق المحررة.

ورجحت المصادر أن يكون الانفجار قد أسفر عن مقتل عدد من الخبراء الذين كانوا يشرفون على عملية الإطلاق.

يأتي ذلك بعد يومين من استهداف المليشيا التابعة لإيران، بصاروخ باليستي مخيمات النازحين في محافظة مأرب شرقي البلاد.