وزارة الأوقاف تكرم 130 مدرسًا ومدرسة في مراكز القرآن بالمخا وموزع

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

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في إطار اهتمام معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة بالقرآن الكريم وحفظه ورعاية من يقومون على تدريسه وتعليمه ، كرمت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، بمديريتي المخا وموزع، 130 مدرسًا ومدرسة من العاملين في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

وشهد الحفل الذي انطلق برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، حضور وكيل وزارة الأوقاف لقطاع التحفيظ الشيخ حسن عبدالله الشيخ، والأمين العام للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الشيخ عبدالوهاب العامر، وقائد قطاع أمن الساحل العميد مجاهد الحزورة والشيخ عبدالله السراجي القائم بأعمال مدير مديرية المخا، وشهاب هزاع مدير مكتب أوقاف المخا؛ تقديرًا لجهود المعلمين في تعليم القرآن الكريم ومواجهة الفكر الحوثي الإرهابي.

وفي الحفل نقل سعادة وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ الشيخ حسن الشيخ للمكرمين تحايا معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة وتهانيه لهم، مبينًا منزلة القائمين على حفظ ورعاية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثر ذلك في صناعة الأجيال وتربية النشء والشباب على كلام الله.

بدوره، أثنى نائب مدير مكتب الأوقاف بتعز- مدير أوقاف المخا الشيخ شهاب هزاع، على رعاية معالي وزير الأوقاف والإرشاد المباشرة لمدارس التحفيظ ودعمه اللامحدود، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تجسيدًا لهذه الرعاية الكريمة.

حضر الحفل: الدكتور فؤاد البريهي وكيل الوزارة- رئيس اللجنة الوزارية بمكتب أوقاف تعز، والمهندس أبو بكر عبدالرزاق مدير عام مكتب أوقاف تعز، وعدد من مدراء الإدارات المختصة في مكتب تعز، ومدير إدارة التحفيظ منير الوجيه، ومدير إدارة المساجد منصور الشيباني، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية والأمنية