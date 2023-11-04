تركيا تستدعي سفيرها في إسرائيل

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قالت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت إن تركيا استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والهجمات الإسرائيلية المستمرة عليها وبسبب عدم استجابة "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في غزة.

وغادرت السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا البلاد في الشهر الماضي لدواع أمنية بعد اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد دعما للفلسطينيين. وقالت إسرائيل في وقت لاحق إنها استدعت سفيرتها لتقييم العلاقات الثنائية.

وفي السياق، أضاف وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن تركيا على لائحة محطاته التي شملت أيضا الأردن. قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان السبت إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط وسط النزاع المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إنه قطع جميع الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال أردوغان: لن نقطع علاقتنا بإسرائيل ونتنياهو لم يعد شخصا يمكن التعامل معه

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية في بيانها الصحفي وجود لقاء بين بلينكن والرئيس التركي حتى لو بدا هذا الأمر محتملاً، بحسب الوفد المرافق له.