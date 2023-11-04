ملك عربي يدين مجازر الإحتلال ويرفض بشكل قاطع محاولات فصل الضفة عن قطاع غزة قصف متواصل على غزة وارتفاع احصائية الشهداء منذ 7 أكتوبر بيان للبرلمان العربي بشأن غزة قراءة في الخطاب '' التعيس'' لحسن نصر الله.. ساعة ونصف من الهرج والثرثرة وتبرئة حزب الله من حرب غزة'' الطيران إسرائيلي يقصف مستشفيات ومدارس في قطاع غزة.. واستهداف منزل هنية البرلمان العربي يطلب من الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة إسرائيل إسرائيل ترد على خطاب حسن نصر الله في 3 نقاط رئيسية البحث على فلسطين في واتساب تثير الغضب في مواقع التواصل الإجتماعي هيئة المعابر بغزة تكشف عن 730 من حاملي الجنسيات الأجنبية يستعدون للمغادرة عبر معبر رفح لبحث وقف الحرب على غزة .. وزراء خارجية 5 دول عربية يلتقون بلينكن في عمان
أدان العاهل الأردني المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ودعا الملك الأردني خلال استقباله عددا من وزراء الخارجية العرب للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي بشأن غزة.
وقال ان من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة.
العاهل الأردني أكد رفضه التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.