ملك عربي يدين مجازر الإحتلال ويرفض بشكل قاطع محاولات فصل الضفة عن قطاع غزة

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أدان العاهل الأردني المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ودعا الملك الأردني خلال استقباله عددا من وزراء الخارجية العرب للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي بشأن غزة.

وقال ان من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة.

العاهل الأردني أكد رفضه التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.