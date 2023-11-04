بيان للبرلمان العربي بشأن غزة

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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طالب البرلمان العربي، مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.

وقال البرلمان العربي في بيان صحفي، اليوم السبت، "ان ما يحدث في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ ".

واضاف "أن عدد الشهداء الفلسطينيين تجاوز منذ بدء الحرب الدموية في السابع من أكتوبر الماضي العشرة آلاف شهيد وأكثر من 32 ألف جريح في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب".

وذكر البرلمان العربي في بيان، أنه تقدم بخطاب رسمي لمجلس حقوق الانسان لمطالبته بمحاسبة مرتكبي حرب الابادة الجماعية التي تمارس بحق الفلسطينيين ليلا ونهارا ..مستنكراً الصمت المخزي وعدم محاسبة الجناة على جرائمهم في تحد سافر لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية..داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى الخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم بتطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها التي ارتكبتها وترتكبها".

وجدد البرلمان العربي، دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.