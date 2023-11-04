ساند فلسطين.. ماينز الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن نادي ماينز الألماني فسخ عقد لاعبه الهولندي ذي الأصول المغربية أنور الغازي، بسبب إصراره على موقفه الداعم لفلسطين في وجه العدوان الإسرائيلي.ومثّل موقف الغازي من الحرب في غزة ومساندته المقاومة موضوع جدل داخل الفريق الألماني، حيث عبّر متذيّل ترتيب البوندسليغا عن رفضه موقف لاعبه مهدّدا بفسخ العقد إن لم يتراجع عنه ويعتذر.

وبعد أيام من التهديد، نشر ماينز بيانا قال فيه إنه صفح عن لاعبه بعد أن اعتذر واستدرك موقفه من العدوان، ليرد اللاعب بتكذيب فريقه أمس الخميس حيث قال إنّه لم يندم عمّا كتب ولم يعتذر وإنّ كل ما يقال عنه إشاعة.

وأمام تمسّكه بموقفه، أصرّ الفريق الألماني على معاقبة اللاعب الهولندي المسلم بفسخ عقده، بعد أشهر قليلة من التعاقد معه. وآثر الغازي على نفسه البقاء في بطالة رياضية على أن يتراجع عن موقفه ويغيّر قناعاته إرضاءً للنادي الألماني.

وليس أنور الغازي حالة منعزلة في الدوري الألماني خصوصا والملاعب الأوروبية عموما، حيث تعرّض التونسي عيسى العيدوني والمغربي نصير مزراوي والجزائري يوسف عطال لمضايقات عدة وحملات تشويه من الجماهير، بسبب موقفهم من العدوان على غزة ومساندتهم الشعب الفلسطيني.