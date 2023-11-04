بسبب منشور تضامن مع غزة.. نادي ماينز الألماني يفسخ العقد مع أنور الغازي ذي الأصول المغربية

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أعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، فسخ تعاقده مع أنور الغازي عقب نشره منشورات مؤيدة لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر النادي أن عقد اللاعب الهولندي تم فسخه بشكل فوري.
وقرر النادي إيقاف الغازي بعد المنشور الذي نشره يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر.
وذكر ماينز يوم الاثنين أنهم رفعوا الإيقاف وأنهم سيمنحونه فرصة ثانية بعدما تحدث ضد الإرهاب بجميع أنواعه، بما في ذلك إرهاب حماس، كما أنه لم يشكك في حق إسرائيل في الوجود.
ولكن الغازي قال في منشور آخر يوم الأربعاء أن "التعليقات أو الاعتذارات المنسوبة لي (بعد منشور سابق من يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي) ليست صحيحة من الناحية الواقعية، ولم أصرح بها أو أوافق عليها".
وأضاف :"لست نادما ولا أشعر بتأنيب ضمير. لا أنأى بنفسي عما قلته، وأقف اليوم ودائما وحتى آخر حياتي، مع الإنسانية والمظلومين".