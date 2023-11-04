شاهد.. سلاحان محليان “فتكا” بجيش الاحتلال في معركة غزة وكتائب القسام تنشر تفاصيل عنهما

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، فيديوهات تعريفية عن سلاحين محليين استخدماهما مقاتو الفصائل الفلسطينية خلال معركة غزة.



وظهر في الفيديو الأول سلاح قذائف “الياسين 105” التي تطلق من خلال قواذف RBG محمولة على الكتف وتستهدف المدرعات والآليات الثقيلة للجيش الإسرائيلي.

وحسب فيديو القسام فإن هذه القذائف صناعة محلية ولها قدرة تدميرية عالية، واستطاع من خلالها مقاتلو القسام ضرب وتفجير العديد من الآليات الثقيلة التي توغلت في غزة.

أما السلاح الثاني فهو “عبوة العمل الفدائي” والتي يتوجب على المقاتل التوغل والوصول إلى الآلية المعادية وزرع هذه العبوة قرب مخزن الذخيرة ثم يجري الانسحاب وتفجيرها.

وتعتبر هذه العبوات خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام لكنها تحتاج لأن يصل المقاتل إلى المسافة صفر وإلصاقها بالآلية المعادية.

وأكدت كتائب القسام أن هذه العبوات أيضاً صناعة محلية بأيدي مقاتلي الفصائل الفلسطينية، وجرى استخدامها خلال معركة غزة.

وخلال الأيام الماضية نشرت كتائب القسام العديد من المشاهد لاستخدام هذه الأسلحة خلال القتال العنيف مع الجيش الإسرائيلي في غزة.

وفجر أمس الخميس أيضاً، قال ابو عبيدة إن القسام استهدفت دبابة وجرافتين إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

كما أكد أنه تم تدمير دبابة حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة “الياسين 105”.



ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام التوغل براً في غزة تحت تمهيدٍ ناري من الجو والبحر، إلا أنه يواجه مقاومة كبيرة من الفصائل الفلسطينية في القطاع.