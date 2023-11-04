تحذير عاجل في إسرائيل من أمر خطير مع مصر والأردن

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حذر المحلل السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي والرئيس السابق لشعبة الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية ورئيس قسم الأبحاث في معهد آمان، عاموس جلعاد، من انهيار اتفاقيات السلام مع مصر والأردن.
ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن جلعاد، حذر خلال مقابلة في برنامج يوسي مزراحي الإذاعي عبر إذاعة الشمال 104.5FM من عواقب الهجرة القسرية من غزة إلى مصر.
وقال: “من الجيد دائماً أن نعرف أن هناك جانبين لكل شيء، فالسلام مع مصر مهم جداً، والاستمرار في السعي نحو هذه الخطة سيدمر هذا السلام”.
وأضاف: “من وجهة نظر كلا من المصريين والأردنيين تريد إسرائيل إخراج الفلسطينيين من غزة وكذلك الضفة، وهو خط أحمر لكلا البلدين اللذين تربطنا بهما اتفاقيات سلام”.
وأكمل: “يخشى الأردنيون منذ زمن طويل من هذا المخطط وخائفون منه، وخاصة بعد وقوف وزير المالية سموتريش متحدثا في باريس، بخريطة دون أن يكون فيها الأردن، يراودهم كابوس الإغراق بالفلسطينيين وعدم حل المشكلة الفلسطينية كما يعتقدون، وبالنسبة لهم هذا الأمر خط أحمر”.
وتابع: “نقل الفلسطينيين إلى سيناء سيدمر السلام بيننا وبين مصر وسينقلب محور السلام لمحور شر تتألق فيه إيران وتستمر في تكثيفه لإبادة إسرائيل”.
وفي وقتٍ سابقٍ، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن محاولات تهجير السكان من قطاع غزة إلى مصر يعني تصفية القضية الفلسطينية ووضع السلام بين مصر وإسرائيل في اختبار خطير.
وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس الشهر الماضي، أن مصر حرصت على السلام طوال السنوات الماضية، وأنها لن تتحمل فاتورة ما تخطط له إسرائيل.