إليانا: قلبي يتألّم ممّا يحدث في وطني ولا وقت للغناء

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت المغنية الفلسطينية-الشيلية إليانا تأجيل جولتها الغنائية الأولى في أمريكا الشمالية، دون تحديد موعد جديد. وكتبت الفنانة الشابة عبر حسابها في موقع “إنستغرام”: “قلبي يتألّم من كل ما يحدث في وطني، أصلي من أجلك يا غزة، وأتمنى السلام لأبناء شعبي”، وفق موقع العين الإخبارية.

وبرّرت المغنية البالغة من العمر 21 عاما قرارها بالظروف الأمنية والأحداث الدامية الحاصلة منذ نحو شهر في قطاع غزة، إضافة إلى تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وكان مقرّرا أن تمتدّ جولة إليانا الغنائية في أمريكا لـ22 يوما، وكانت ستنطلق في السادس من نوفمبر الجاري، حتى الـ28 منه، وهي تشمل حفلات في كل من تورونتو، مونتريال، واشنطن، نيويورك، دالاس، هيوستن، شيكاغو، ديترويت، سانتا آنا، وسان فرانسيسكو.

وإليانا هي مطربة شابة من أصل فلسطيني، تعيش في الولايات المتحدة، وتبلغ من العمر 21 عاما، انطلقت في عالم الغناء عبر رؤية موسيقية جديدة. بدأت مسيرتها الغنائية بالتعاون مع المطرب العالمي مساري عبر أغنيتها المنفردة “أنا لحالي”، إضافة إلى أغنية “حدا غريب” التي جمعتها بنجم البوب الأردني عصام النجّار.

عرفها الجمهور التونسي من خلال الديو الغنائي الذي جمعها بالرابور بلطي، والمعنون بـ”غريب عليّ”، وهي في ذلك تسعى إلى تحقيق حلمها بالوصول إلى العالمية، وأن تكون نموذجا ملهما لجيلها.