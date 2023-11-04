نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب المنظمات المعنية بحرية الراي بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير العمل من أجل توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامة الشهود الذين ينقلون حقيقة ما يدور في غزة من جرائم بشعة.

ونعت نقابة الصحفيين اليمنيين، في بيان لها، أصدرته الجمعة، الصحفي الفلسطيني محمد أبو حطب مراسل قناة فلسطين الذي استشهد مساء الخميس، و11 من أفراد عائلته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأدانت النقابة هذه الجريمة البشعة التي تستهدف الصحفيين في فلسطين وعوائلهم كما حصل مع عائلة الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، والاستهداف المستمر لمكاتب القنوات والوسائل الإعلامية كما حدث لمكتب وكالة الصحافة الفرنسية وعددا من المكاتب الصحفية في مدينة غزة التي تعرضت للقصف من طيران العدوان الصهيوني. وعبرت عن تضامنها مع الصحفيين الفلسطينيين.

وطالبت كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير العمل من أجل توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامة الشهود الذين ينقلون حقيقة ما يدور في غزة من جرائم بشعة. وارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 26، منهم 10 موظفين في مؤسسات إعلامية حسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي كشفت أنه منذ عام 2000، قتل الاحتلال الإسرائيلي 81 صحافياً، ثلثهم فقدوا حياتهم في الحرب الإسرائيلية الوحشية المستمرة على غزة، خلال فترة 27 يوماً. فيما تقارير حقوقية أخرى تقول، إن الصحفيين الذين استشهدوا منذ السابع من أكتوبر الفائت، 39 صحفيا بينهم عاملين في المؤسسات الإعلامية.