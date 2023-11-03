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الأوتشا: أكثر من مليوني طفل في اليمن خارج المدرسة

الجمعة 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، أن أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة في اليمن ويحتاجون إلى دعم إنساني.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، إن ذلك يأتي "بسبب الفقر أو الصراع أو نقص الموارد".

وأشار إلى أن أكثر من ثلث المدارس في اليمن تضررت أو أصبحت غير صالحة للتعلم. ولفت إلى أنه وبتمويل من الصندوق الإنساني لليمن وكذا منظمة كير، يعملون على تلقي الأطفال اليمنيين تعليماً أفضل في ظل الأوضاع التي أدت إلى تدهور كبير في المؤسسة التعليمية.

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