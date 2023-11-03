ساند فلسطين.. ماينز الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي أهم من عمرنا الحقيقي".. العلماء يحددون أربعة أنماط بيولوجية للشيخوخة! يوتيوب تعلن إجراءات جديدة لحماية المراهقين بسبب منشور تضامن مع غزة.. نادي ماينز الألماني يفسخ العقد مع أنور الغازي ذي الأصول المغربية تقرير حكومي: اليمن يفقد 5 مليارات دولار سنويا جراء حرب “الحوثي شاهد.. سلاحان محليان “فتكا” بجيش الاحتلال في معركة غزة وكتائب القسام تنشر تفاصيل عنهما تحذير عاجل في إسرائيل من أمر خطير مع مصر والأردن إليانا: قلبي يتألّم ممّا يحدث في وطني ولا وقت للغناء نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب المنظمات المعنية بحرية الراي بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين الأوتشا: أكثر من مليوني طفل في اليمن خارج المدرسة
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، أن أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة في اليمن ويحتاجون إلى دعم إنساني.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، إن ذلك يأتي "بسبب الفقر أو الصراع أو نقص الموارد".
وأشار إلى أن أكثر من ثلث المدارس في اليمن تضررت أو أصبحت غير صالحة للتعلم. ولفت إلى أنه وبتمويل من الصندوق الإنساني لليمن وكذا منظمة كير، يعملون على تلقي الأطفال اليمنيين تعليماً أفضل في ظل الأوضاع التي أدت إلى تدهور كبير في المؤسسة التعليمية.