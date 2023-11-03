صحفي يمني يكشف عن ‏الرسائل السياسية التي وجهها حسن نصر الله الى إسرائيل في خطاب اليوم

الجمعة 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف الكاتب والصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض عن الرسائل السياسية التي وجهها زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله عبر خطابه اليوم إلى الاحتلال الإسرائيلي.



واعتبر الصحفي أحمد عايض في منشور له على صفحته الشخصية بالفيسبوك "بأن خطاب زعيم حزب الله اللبناني هو بمثابة خطاب تطميني وتأكيد لتل أبيب بعدم أي تصعيد عسكري من قبل حزب الله دعما لغزة.

وتابع عايض :خطاب نصر الله إعلان رسمي من قبل الحزب بالموافقة على المطالب التي وجهها المتحدث العسكري الإسرائيلي بأن يظل حزب الله بعيدا عن اي تدخل عسكري ضد اسرائيل... مشيرًا إلى ان الخطاب قوبل بارتياح صهيوني كبير وبعده بدقائق قامت إسرائيل بارتكاب مجزرة في مستشفى الشفاء.



واوضح الصحفي عايض بأن زعيم حزب الله أكد في خطابه استمرار مليشياته في المناوشات الهزلية مع جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية وذلك بهدف الضجيج الإعلامي.

وأشار عايض الى ان حسن نصر الله ألمح في خطابه لتل أبيب ان خطاب الوعد والوعيد سيظل حاضرا في خطاب الحزب وبقية دول المحور الشيعي.

واكد الصحفي عايض بان زعيم حزب الله اراد من خلال خطابة البراءة من الاعداد او التخطيط او المشاركة في عملية طوفان الأقصى مؤكدا ان تلك العملية " تقف ورائها حركة حماس.

واختتم عايض حديثة بالقول :قوبل خطاب حسن نصر الله بارتياح صهيوني كبير وبعده بدقائق قامت إسرائيل بارتكاب مجزرة في مستشفى الشفاء.