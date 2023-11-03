استمرار تدفق السلاح الايراني للمليشيا على طاولة وزير الدفاع في لقائه مع السفيرة الفرنسية

ساند فلسطين.. ماينز الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي أهم من عمرنا الحقيقي".. العلماء يحددون أربعة أنماط بيولوجية للشيخوخة! يوتيوب تعلن إجراءات جديدة لحماية المراهقين بسبب منشور تضامن مع غزة.. نادي ماينز الألماني يفسخ العقد مع أنور الغازي ذي الأصول المغربية تقرير حكومي: اليمن يفقد 5 مليارات دولار سنويا جراء حرب “الحوثي شاهد.. سلاحان محليان “فتكا” بجيش الاحتلال في معركة غزة وكتائب القسام تنشر تفاصيل عنهما تحذير عاجل في إسرائيل من أمر خطير مع مصر والأردن إليانا: قلبي يتألّم ممّا يحدث في وطني ولا وقت للغناء نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب المنظمات المعنية بحرية الراي بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين الأوتشا: أكثر من مليوني طفل في اليمن خارج المدرسة
التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، سفيرة فرنسا لدى بلادنا كاترين قرم كمون، والملحق العسكري جنيد غودة. وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ظل استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها واستهدافها لمواقع القوات المسلحة ومخيمات النزوح والمدنيين، وتعنتها ورفضها لمبادرات وجهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق السلام.
واستعرض وزير الدفاع مسيرة المليشيات الحوثية في نقض العهود والمواثيق والاتفاقيات منذ تمردها على الدولة في صعدة قبل عقدين من الزمن، مؤكدًا أن التمرد على الأعراف والقوانين ونقض العهود من صميم بنية هذه الجماعة الإرهابية.
وأكد الوزير الداعري استمرار النظام الإيراني بتهريب الأسلحة الى المليشيات الحوثية لاستخدامها في زيادة التوتر وإقلاق سكينة المنطقة وتهديد الملاحة الدولية.. لافتًا إلى رفض المليشيات الانصياع للسلام العادل الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني، زاعمة حقها الإلهي بالسلطة والثروة وهذا ما لم ولن يقبل به اليمنيون الأحرار على امتداد الوطن.
من جهتها، جددت سفيرة فرنسا دعم بلادها للحكومة اليمنية، مؤكدة بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.