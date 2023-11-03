استمرار تدفق السلاح الايراني للمليشيا على طاولة وزير الدفاع في لقائه مع السفيرة الفرنسية

الجمعة 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، سفيرة فرنسا لدى بلادنا كاترين قرم كمون، والملحق العسكري جنيد غودة. وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ظل استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها واستهدافها لمواقع القوات المسلحة ومخيمات النزوح والمدنيين، وتعنتها ورفضها لمبادرات وجهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق السلام.

واستعرض وزير الدفاع مسيرة المليشيات الحوثية في نقض العهود والمواثيق والاتفاقيات منذ تمردها على الدولة في صعدة قبل عقدين من الزمن، مؤكدًا أن التمرد على الأعراف والقوانين ونقض العهود من صميم بنية هذه الجماعة الإرهابية.

وأكد الوزير الداعري استمرار النظام الإيراني بتهريب الأسلحة الى المليشيات الحوثية لاستخدامها في زيادة التوتر وإقلاق سكينة المنطقة وتهديد الملاحة الدولية.. لافتًا إلى رفض المليشيات الانصياع للسلام العادل الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني، زاعمة حقها الإلهي بالسلطة والثروة وهذا ما لم ولن يقبل به اليمنيون الأحرار على امتداد الوطن.

من جهتها، جددت سفيرة فرنسا دعم بلادها للحكومة اليمنية، مؤكدة بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.