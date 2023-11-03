حضرموت.. أهالي جنود حماية القصر الجمهوري بالمكلا يطالبون بالتحقيق لما تعرض له أبنائهم

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طالب أهالي جنود حماية القصر الجمهورية بالمكلا، محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، بسرعة فتح تحقيق عادل وشفاف في الإعتداء الذي تعرض له ذووهم أمام بوابة معسكر ربوة، من قبل ضباط وجنود إماراتيين، قبل أسابيع.
وقال الأهالي في بيان، "تابعنا نحن أهالي وذوي أفراد كتيبة حماية القصر الجمهوري بالمكلا الذين تعرضوا لاعتداء أمام بوابة معسكر ربوة خلف، اللقاء الاستثنائي لرئاسة حلف قبائل حضرموت المنعقد يوم الأحد الماضي بمدينة المكلا والبيان الصادر عنه الذي تضمن أدانه واستنكار لما تعرض له أولادنا من ظلم واعتداء وحشي وطالب بالتحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة كل ثبت تورطه في جريمة الاعتداء على أولادنا ورد الاعتبار لهم".
وأكدوا أن ما جاء في بيان رئاسة حلف قبائل حضرموت موقف منصف تجاه أبنائهم، واعتبروا موقف الحلف إستجابة لمناشدتهم ودعوتهم لمكونات حضرموت بالوقوف إلى جانب أولادهم وشجب واستنكار ما تعرضوا له وانصافهم ورد الإعتبار لهم. وعبر الأهالي في بيانهم عن استغرابهم وتاسفهم من تأخر ومماطلة السلطات المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة في التجاوب والتعاطي مع مطالبهم.
وجددوا دعوتهم للمحافظ بسرعة فتح تحقيق عادل وشفاف في هذه القضية وتقديم كل من ثبت اشتراكه وتورطه للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.