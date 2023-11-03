للجمعة الرابعة.. مظاهرات في دول عربية تضامنا مع غزة

الجمعة 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 885

تنديد بـ"تخاذل" الحكومات العربية.. مسيرات في دول عربية تجدد دعواتها إلى إسناد الفلسطينيين جدّد متظاهرون غاضبون من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عواصم عربية، دعواتهم إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين والإسراع في إدخال المساعدات الغذائية والطبية.

وشهدت مدن عربية بعد صلاة الجمعة مسيرات ووقفات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ومنددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسفر إلى حد الآن عن ارتقاء 9227 شهيدا بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، فيما وصل عدد المصابين إلى 23516.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة على لسان المتحدث الرسمي أنّ الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 198 شهيدا.

قطر :

قطر نظم متظاهرون في العاصمة القطرية الدوحة وقفة تضامنية حاشدة بعد صلاة الجمعة في جامع محمد بن عبد الوهاب،

للجمعة الرابعة على التوالي، داعين إلى التدخل الفوري لمساعدة الغزاويين الذين يتعرضون لإبادة جماعية جراء تواصل الاستهداف الإسرائيلي للتجمعات السكنية والمرافق الصحية.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين، ورددوا شعارات تدين القتل الوحشي الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مطالبين الحكومات العربية بالتوحد والضغط من أجل وقف العدوان.

الاردن:

وفي الأردن تظاهر أردنيون عقب صلاة الجمعة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط دعوات إلى إسناد المقاومة في دفاعها عن الأرض والمقدسات.

وللجمعة الرابعة على التوالي، نظم الأردنيون وقفات تضامنية ومسيرات نصرة للمقاومة الفلسطينية، ودعما لأهالي قطاع غزة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ 28 يوما.

وطالب آلاف المتظاهرين في عمان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بوضع اتفاق السلام الموقع عام 1994 مع إسرائيل “في كفة، وعدوانها على غزة في كفة”.

ودعا المتظاهرون إلى قطع العلاقات الأردنية مع الاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء معاهدة وادي عربة للسلام وأي اتفاقيات تعاون بين عمان وتل أبيب، وذلك احتجاجا على عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية.

ووفق مصادر إعلامية، شارك أكثر من خمسة آلاف شخص في تظاهرة أمام مسجد الكالوتي في عمان على مقربة من مبنى سفارة الاحتلال الإسرائيلي وسط حضور أمني كثيف. وإضافة إلى المواطنين، شاركت في المظاهرات فعاليات سياسية من بينها أنصار الجماعة المعارضة وأحزاب موالية مثل “حزب الميثاق الوطني” و”حزب إرادة” و”حزب الاتحاد الوطني”، حاملين أعلاما أردنية وفلسطينية وصورا للعاهل الأردني وولي عهده.

سلطنة عمان:

وفي عمان، خرج المئات من المتظاهرين في محافظة نزوى عقب أداء صلاة الجمعة، ورددوا شعارات مناصرة لفلسطين وغزة والمسجد الأقصى.

وهتف المتظاهرون: “برا برا يا صهيون، بيت المقدس ما بيهون”، “يا للعار يا للعار باعوا غزة بالدولار”.

اليمن:

وفي اليمن، جابت مظاهرات شوارع مدينة مأرب عقب صلاة الجمعة للتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليمنية، مرددين هتافات الغضب المنددة بالجرائم الصهيونية المتواصلة بحق أبناء فلسطين في غزة، والمشددة على دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه تجاه الغطرسة الأمريكية الصهيونية.

وندد المشاركون في المظاهرات بالتخاذل العربي ومواقف الأنظمة العربية المخزية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم أطفال ونساء.

وتوقعت تقارير إعلامية أن تشهد دول عربية وإسلامية اليوم الجمعة مظاهرات حاشدة للتنديد بالمجازر المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فيما استبعدت خروج مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في مصر بسبب التضيقات الأمنية التي تفرضها السلطة بقيادة عبد الفتاح السيسي.