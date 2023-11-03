استمرار التظاهرات الاحتجاجية المنددة بجرائم العدوان الصهيوني على غزة في عدد من المدن اليمنية

الجمعة 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت اليوم الجمعة عدد من المدن اليمنية تظاهرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، منددة بالعدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ قرابة شهر. وخرج الآلاف من المواطنين بعد صلاة الجمعة، بشوارع في تعز ومأرب وصنعاء ولحج ومنطقتي قعطبة ومريس في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وخرج آلاف المواطنين في صنعاء وتعز ومأرب والضالع ولحج وإب والمهرة، تنديدا بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة واستهداف المدنيين لليوم الـ 28 على التوالي. وندد المحتجون في العاصمة صنعاء، بجرائم القصف والقتل الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال بقطاع غزة.

وفي تعز، شهدت تظاهرات ومسيرات حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة وقتل جماعي وهجوم وحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحمل المتظاهرون في شوارع مدينة تعز، الأعلام الوطنية والفلسطينية تعبيرا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وفي محافظتي الضالع ولحج، تظاهر آلاف المواطنين تنديدا بجرائم الاحتلال وللمطالبة بمحاكمة قياداته نتيجة الهجمات الوحشية بحق المدنيين العزل.

وخرج آلاف المواطنين، في محافظة مارب بعد صلاة الجمعة في مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، ومنددة بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي والتصفية الجماعية لسكان قطاع غزة.

وفي محافظة إب، شهدت عاصمة المحافظة تظاهرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجريمة استهداف المستشفيات والمساجد والكنائيس وهدم المنازل فوق الأطفال والنساء، مطالبين الدول العربية والإسلامية بموقف حازم ورادع لجرائم الاحتلال.

وطالب المتظاهرون، برفع الحصار وإدخال المساعدات ومحاكمة قادة الاحتلال في الجنائية الدولية. ولليوم الـ28 يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، أدت إلى استشهاد 9227 فلسطينيا، بينهم 3826 طفلا و2405 امرأة وارتفاع عدد المصابين إلى 23516 وفق وزارة الصحة بقطاع غزة.