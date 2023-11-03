شهادة للتاريخ من إعلام العدو بحق أبطال المقاومة في غزة.. ماذا كتبت صحيفة عبرية عن عشرات يخرجون من الأنفاق ويشتبكون من مسافة صفر؟ 24 ساعة دامية على جيش الإحتلال وحصيلة قتلاهم في ارتفاع شاهد.. فنان اليمن أيوب طارش والفنانة المصرية جيهان في عمل فني انساني تضامنا مع أطفال غزة دولة عربية ترفع أسعار البنزين أكثر من 14% القسام تباغت قوة صهيونية وتجهز على 4 جنود من مسافة صفر حماس تقلب الموازين وتدمر الأسطورة…و رياح غزة تجري بما لا تشتهي اسرائيل لأول مرة قفزة تاريخية في إنتاج الذهب الأسود من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت تحذير عجل من تطبيق قد يمنح مجرمي الإنترنت فرصة لاختراق معلوماتك الشخصية منذ بدء الحرب على غزة.. استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني من بين الشهداء 3760 طفلا و2326 امرأة المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال أسقط ما يُعادل قنبلتين نوويتين على غزة
اعترف الإعلام العبري بأن فصائل المقاومة الفلسطينية تقاتل بشكل منظم ولا يستسلم عناصرها ابدا.
وقالت صحفية معاريف العبرية ان "العشرات من مسلحي حماس خرجوا من الأنفاق وبدأوا بالاشتباك وجها لوجه مع قوات الاحتلال (مسافة صفر) في منطقة كانت تحت سيطرتنا وهو ما يدل على أن حماس تعمل بشكل منظم بناء على خطة أعدتها مسبقا على مدار سنوات".
ووفق ما نشرته الصحيفة فان "قوات الاحتلال تعمل أمام مسلحين يقاتلون ببسالة وبشكل منظم ولا يبدون أي إشارة للاستسلام رغم ما تعرضت له غزة من قصف جوي على مدار شهر تقريباً، ما يعني أن جيش الاحتلال سيكون أمام مرحلة صعبة يتخللها وقوع الكثير من الإصابات في حال استمرار العمليات البرية".
من جانبها قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي أعلن أسماء جنود 4 قتلوا في معارك شمالي قطاع غزة صباح الجمعة".
وأضافت أنه "بذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في المعارك البرية داخل غزة إلى 23".
وذكرت الصحيفة أن إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى إلى 338.