شهادة للتاريخ من إعلام العدو بحق أبطال المقاومة في غزة.. ماذا كتبت صحيفة عبرية عن عشرات يخرجون من الأنفاق ويشتبكون من مسافة صفر؟

الجمعة 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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اعترف الإعلام العبري بأن فصائل المقاومة الفلسطينية تقاتل بشكل منظم ولا يستسلم عناصرها ابدا.

وقالت صحفية معاريف العبرية ان "العشرات من مسلحي حماس خرجوا من الأنفاق وبدأوا بالاشتباك وجها لوجه مع قوات الاحتلال (مسافة صفر) في منطقة كانت تحت سيطرتنا وهو ما يدل على أن حماس تعمل بشكل منظم بناء على خطة أعدتها مسبقا على مدار سنوات".

ووفق ما نشرته الصحيفة فان "قوات الاحتلال تعمل أمام مسلحين يقاتلون ببسالة وبشكل منظم ولا يبدون أي إشارة للاستسلام رغم ما تعرضت له غزة من قصف جوي على مدار شهر تقريباً، ما يعني أن جيش الاحتلال سيكون أمام مرحلة صعبة يتخللها وقوع الكثير من الإصابات في حال استمرار العمليات البرية".

من جانبها قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي أعلن أسماء جنود 4 قتلوا في معارك شمالي قطاع غزة صباح الجمعة".

وأضافت أنه "بذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في المعارك البرية داخل غزة إلى 23".

وذكرت الصحيفة أن إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى إلى 338.