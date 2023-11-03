24 ساعة دامية على جيش الإحتلال وحصيلة قتلاهم في ارتفاع

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ارتفع عدد جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا في المعارك داخل غزة، الجمعة، إلى 23، بعد مقتل 4 جنود، بحسب إعلام الاحتلال.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي أعلن أسماء جنود 4 قتلوا في معارك شمالي قطاع غزة صباح الجمعة".
وأضافت أنه "بذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في المعارك البرية داخل غزة إلى 23".
وذكرت الصحيفة أن إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى إلى 338.
واليوم الجمعة اعلنت كتائب القسام استهداف جرافة وناقلة جند بقذيقة RPG وقذيفة الياسين 105 في محور شمال غرب مدينة غزة ليلة أمس.
وقالت ايضا انها قنصت جندياً صهيونياً شمال بيت حانون.
كما اعلنت كتائب القسام استهداف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس (5) قذائف "TBG" واشتعال النيران في المبنى.
وامس الخميس اعلنت كتائب القسام-لبنان قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها ب12 صاروخا ردا على مجازر الاحتلال في غزة.