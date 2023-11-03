دولة عربية ترفع أسعار البنزين أكثر من 14%

الجمعة 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رفعت مصر رفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3%، لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير. وهذه هي المرة الثانية التي تزيد فيها مصر أسعار البنزين خلال العام الجاري.

ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية أسعار:

"بنزين 80" بواقع 1.25 جنيه ليصبح 10 جنيهات (0.3241 دولار).

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.75%.

سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.



وظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيهات للتر. والدولار يعادل 30.85 جنيها.

وذكرت اللجنة -في بيان اليوم الجمعة- أن رفع أسعار البنزين بأنواعه في السوق المحلية، يأتي لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في مصر.

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.

ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.

وفي مارس/آذار الماضي رفعت مصر أسعار البنزين المبيع للمستهلك النهائي للمرة الأولى في 2023، بينما رفعت أسعار السولار في مايو/أيار المنصرم.

وقالت الحكومة المصرية في مايو/أيار الماضي إن دعم المواد البترولية للعام المالي الجاري -الذي بدأ مطلع يوليو/تموز المنصرم- بلغ 116 مليار جنيه (3.74 مليارات دولار).

أسعار الفائدة

وأمس الخميس قال البنك المركزي المصري -غداة قراره إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير- إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤا للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ40.4% في أغسطس/ آب الماضي.

غير أنه أشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في المدن استمر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38% في سبتمبر/أيلول الماضي، مدفوعا بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.

وأبقى البنك المركزي المصري الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الثانية على التوالي، في ظل تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك في اجتماعها أمس الإبقاء على:

سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25%.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.75%.

سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.



وكانت آخر مرة رفع فيها البنك أسعار الفائدة في اجتماع عقد في الثالث من أغسطس/آب الماضي.