شهادة للتاريخ من إعلام العدو بحق أبطال المقاومة في غزة.. ماذا كتبت صحيفة عبرية عن عشرات يخرجون من الأنفاق ويشتبكون من مسافة صفر؟ 24 ساعة دامية على جيش الإحتلال وحصيلة قتلاهم في ارتفاع شاهد.. فنان اليمن أيوب طارش والفنانة المصرية جيهان في عمل فني انساني تضامنا مع أطفال غزة دولة عربية ترفع أسعار البنزين أكثر من 14% القسام تباغت قوة صهيونية وتجهز على 4 جنود من مسافة صفر حماس تقلب الموازين وتدمر الأسطورة…و رياح غزة تجري بما لا تشتهي اسرائيل لأول مرة قفزة تاريخية في إنتاج الذهب الأسود من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت تحذير عجل من تطبيق قد يمنح مجرمي الإنترنت فرصة لاختراق معلوماتك الشخصية منذ بدء الحرب على غزة.. استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني من بين الشهداء 3760 طفلا و2326 امرأة المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال أسقط ما يُعادل قنبلتين نوويتين على غزة
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الجمعة 3 نوفمبر\تشرين الثاني، أنها قتلت 4 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، بينما ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 24 منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
ونشرت كتائب القسام، بيانا جاء فيه: "باغتنا قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، وأجهزنا على 4 جنود من مسافة صفر".
وفي بيان آخر، قالت كتائب القسام إن مجاهديها يستهدفون ثلاث (3) آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف "الياسين105".
من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، مقتل 4 ضباط وإصابة جنديين بجروح خطيرة، خلال المعارك التي جرت مع المقاومة الفلسطينية، في الساعات الماضية شمالي قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء التوغل البري في غزة إلى 24 بينهم قائد في لواء المدرعات، و4 ضباط.
وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد أكد -أمس الخميس- أن أعداد القتلى الإسرائيليين "أكبر بكثير" مما تعلنه القيادة الإسرائيلية، وتوعد -في كلمة له- بجعل غزة "لعنة التاريخ" على "إسرائيل".
وقال أبو عبيدة، "إن القيادة الإسرائيلية تكذب على جمهورها بشأن أعداد القتلى من الجنود في قطاع غزة، وفي سير المعارك". وخاطب الإسرائيليين قائلا، "ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء".