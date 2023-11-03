منذ بدء الحرب على غزة.. استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني من بين الشهداء 3760 طفلا و2326 امرأة

الجمعة 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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من بين الشهداء 3760 طفلا و2326 امراة.. الاحتلال يستهدف الأحياء السكنية والمستشفيات تستغيث

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 9061 شهيدا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، إضافة إلى 32000 مصاب.

كما قالت الصحة الفلسطينية الخميس 2 نوفمبر إن أكثر من 2000 شخص تحت الأنقاض في عداد المفقودين يُرجّح أنهم من الشهداء. وأضافت أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 256 شهيدا، مؤكدة أن العدوان يستهدف المناطق المأهولة بالسكّان.

وناشدت السلطات الصحية في القطاع المجتمع الدولي تيسير دخول المساعدات الطبية والوقود في ظلّ قرب توقف مولدات الكهرباء عن العمل في مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي، وقلة المعدات الطبية للعلاج. كما حذر الناطق الرسمي باسم الصحة في غزة من كارثة صحية وشيكة إذا لم يتم تزويد المستشفيات بحاجياتها.