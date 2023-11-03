كتائب القسّام: دمّرنا كتيبة دبابات وأعداد قتلى الاحتلال أكبر من المعلن بكثير

الجمعة 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكّد المتحدّث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنّ عناصر المقاومة تواصل التصدّي لقوّات الاحتلال في محاور التوغّل الصهيوني المختلفة، مشيرا إلى تدمير المقاومة “ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر” وقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

وقال أبو عبيدة في تسجيل صوتي، مساء اليوم الخميس 02 نوفمبر، إنّ عناصر المقاومة تمكّنت قابل من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر، مشدّدا على أنّ ناقلة الجند “النمر” التي يفتخر بها الاحتلال سقطت في أول اختبار أمام قذائف المقاومين.

وتابع: “سنجعل غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني”، مضيفا: “نفّذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمّرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند”.

وختم أبو عبيدة بالقول: “ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ”. يُذكر أنّ قوّات الاحتلال أعلنت أنّ 335 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بداية عمليّة طوفان الأقصى، منهم 20 جنديّا منذ انطلاق العمليّات البريّة