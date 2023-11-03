كتائب القسّام: دمّرنا كتيبة دبابات وأعداد قتلى الاحتلال أكبر من المعلن بكثير

شهادة للتاريخ من إعلام العدو بحق أبطال المقاومة في غزة.. ماذا كتبت صحيفة عبرية عن عشرات يخرجون من الأنفاق ويشتبكون من مسافة صفر؟ 24 ساعة دامية على جيش الإحتلال وحصيلة قتلاهم في ارتفاع شاهد.. فنان اليمن أيوب طارش والفنانة المصرية جيهان في عمل فني انساني تضامنا مع أطفال غزة دولة عربية ترفع أسعار البنزين أكثر من 14% القسام تباغت قوة صهيونية وتجهز على 4 جنود من مسافة صفر حماس تقلب الموازين وتدمر الأسطورة…و رياح غزة تجري بما لا تشتهي اسرائيل لأول مرة قفزة تاريخية في إنتاج الذهب الأسود من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت تحذير عجل من تطبيق قد يمنح مجرمي الإنترنت فرصة لاختراق معلوماتك الشخصية منذ بدء الحرب على غزة.. استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني من بين الشهداء 3760 طفلا و2326 امرأة المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال أسقط ما يُعادل قنبلتين نوويتين على غزة
أكّد المتحدّث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنّ عناصر المقاومة تواصل التصدّي لقوّات الاحتلال في محاور التوغّل الصهيوني المختلفة، مشيرا إلى تدمير المقاومة “ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر” وقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.
وقال أبو عبيدة في تسجيل صوتي، مساء اليوم الخميس 02 نوفمبر، إنّ عناصر المقاومة تمكّنت قابل من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر، مشدّدا على أنّ ناقلة الجند “النمر” التي يفتخر بها الاحتلال سقطت في أول اختبار أمام قذائف المقاومين.
وتابع: “سنجعل غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني”، مضيفا: “نفّذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمّرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند”.
وختم أبو عبيدة بالقول: “ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ”. يُذكر أنّ قوّات الاحتلال أعلنت أنّ 335 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بداية عمليّة طوفان الأقصى، منهم 20 جنديّا منذ انطلاق العمليّات البريّة