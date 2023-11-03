الانتقالي يتهم معين عبد الملك بافتعال الازمات والتحضير لفتح أزمات جديدة

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اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا رئيس الحكومة الشرعية الدكتور معين عبد الملك بافتعال "الازمات والتحضير لفتح أزمات جديدة ومتلاحقة بعد أزمه الكهرباء، وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي من الغذاء".
وطالبت ما تسمى بهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مجلس القيادة بضرورة وقف ماوصفته بـ"سياسة رئيس الحكومة بإدارة البلاد عبر افتعال الأزمات التي تُلحق الضرر بالمواطن والمجتمع بشكل عام.
ودعت هيئة رئاسة المجلس في اجتماع اليوم الخميس "بسرعة معالجة وضع مصافي عدن وتشغيلها، نظرا لأهميتها في حل مشكلات المشتقات النفطية، والكهرباء، وتوافر العملة الصعبة الآخذة بالارتفاع حسب ماذكر الموقع الرسمي للمجلس.
واتهمت الحكومة والبنك المركزي بالوقوف موقف المتفرج إزاء أزمة العملة، وعدم اتخاذ أي إجراء يوقف تدهورها المستمر.