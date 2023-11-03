رابطة المختطفين تدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق صحفيي اليمن

الجمعة 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت رابطة أمهات المختطفين، الخميس، بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن.

جاء ذلك في بيان مقتضب لها بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام.

وقالت الرابطة في بيان "في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، نطالب بمحاسبة من قام باحتجاز وإخفاء وتعذيب الصحفيين".

وشددت أمهات المختطفين على ضرورة ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات بحق الصحفيين ومن أصدروا الأوامر بممارستها من العقاب.