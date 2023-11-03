وفاة ثلاثة جنود بينهم قائد في الحزام الأمني بحادث مروري بأبين

الجمعة 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي ثلاثة جنود بينهم قائد في الحزام الامني في حادث مروري في محافظة أبين مساء الخميس.

وقالت مصادر امنية ان قائد الحزام الامني بالمنطقة الوسطى ابين وليد مقيلب توفي وتوفي شقيقه احمد مقيلب وجندي اخر يدعى محمود شيخ الصوملي واصيب جندي يدعى علي محمد عوض اثر حادث مروري مروع عصر اليوم الخميس وبحسب المصادر فان الحادث وقع في عقبة العرقوب بأبين