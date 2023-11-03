مليشيا الحوثي تعلن مصرع اثنين من أفرادها يحملان رتبا عسكرية

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أعلنت جماعة الحوثي، مقتل اثنين من جنودها في مواجهات مع القوات المعترف بها.
وأفادت وكالة سبأ النسخة الحوثية، أن الجماعة شيعت اليوم الخميس بصنعاء جثماني اثنين من مقاتليها يحملان رتبا عسكرية.
ويوم امس أعلنت جماعة تشييع ضابط آخر في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، دون أن تذكر زمان ومكان مقتله.
ويعتقد انهم قتلوا في مواجهات ضد القوات الحكومية. حيث تندلع اشتباكات بين الجيش والحوثيين بين فترة وأخرى في عدة جبهات.