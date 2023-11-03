الحكومة تدين استهداف مليشيا الحوثي لمخيمات النازحين في مأرب

الجمعة 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على استهداف مخيمات النازحين شمالي مدينة مأرب، للمرة الرابعة خلال شهرين.

وأوضح معمر الإرياني، أن استهداف مليشيا الحوثي الممنهج لمخيمات النزوح يؤكد استخفافها بأرواح اليمنيين، وعدم اكتراثها بالازمة الانسانية الاكثر تعقيدا في العالم جراء الحرب التي اشعلتها، واستهتارها بجهود ودعوات التهدئة واحلال السلام.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت في1 سبتمبر مخيمات (المنين القبلي، ال مسلل، حاجبه، ومستوصف شقمان) للنازحين بمحافظة مأرب، بأربعة صواريخ، بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي في المحافظة، كما استهدفت في 6 اكتوبر مخيم “الميل” للنازحين شمال مدينة ‎مأرب بقصف صاروخي، بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي، والفريق المرافق له، واستهدفت في 11 اكتوبر مخيم السويداء للنازحين في ‎مأرب بصاروخ “كاتيوشا” ما أدى لأضرار مادية.

وحذر الارياني من التداعيات المترتبة على هذه الهجمات الإرهابية التي تعرض أرواح المدنيين من النساء والأطفال للخطر، وتفاقم الأوضاع الكارثية لآلاف الاسر النازحة من مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، وتدفع باتجاه موجات نزوح جديدة نحو مناطق أكثر أمناً.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بادانة واضحة وصريحة لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ مواقف صارمة إزاء التصعيد الحوثي الذي يهدد بتقويض جهود التهدئة، ويعرض حياة المدنيين للخطر، ويفاقم المعاناة الانسانية، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب