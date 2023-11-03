الامم المتحدة تعلن تنفيذ دورتين لقوات خفر السواحل اليمنية

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اعلنت الأمم المتحدة، تنفيذ دورتين تدريبيتين لقوات خفر السواحل اليمنية، في مجالي حالات الطوارئ والإنقاذ البحري وإصلاح وصيانة هياكل السفن، بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس” اليوم الخميس، إن برنامج الجريمة البحرية (MCP) التابع له، نفذ أول دورة تدريبية لمجموعة من أفراد قوات خفر السواحل اليمنية في البحر الأحمر في مدينة المخا، غرب محافظة تعز، حول إصلاح وصيانة هياكل السفن.
وأضاف أن الدورة ركزت على أفضل الممارسات والتقنيات الخاصة بإصلاح هياكل سفن خفر السواحل المصنوعة من الألياف الزجاجية.
كما قام البرنامج الأممي بدورة تأهيلية لمجموعة أخرى من خفر السواحل ومحطة حاويات عدن (ACT)، لرفع قدراتهم على التعامل أثناء الأزمات والطوارئ وتمكينهم من الاستجابة الفاعلة في حالات الطوارئ والإنقاذ البحري.