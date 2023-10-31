توجيهات ''مفاجئة'' من البحسني لرئيس أركان الجيش صغير بن عزيز

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وجه اللواء الركن فرج البحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة ، بتنفيذ نزولات ميدانية مفاجئة لتفتيش الألوية والوحدات العسكرية في مختلف المناطق والمحاور والجبهات، والاطلاع على مستوى جاهزيتها.
وشدد اللواء الركن البحسني، الذي التقى الفريق بن عزيز اليوم الثلاثاء في الرياض على أهمية تكثيف وزارة الدفاع وهيئة الأركان عمليات التدريب والتأهيل، والإعداد الأمثل للجندي المتسلّح بقيم الفداء والتضحية والإخلاص للوطن، بهدف تعزيز الجاهزية والاستعداد والضبط والربط بين مختلف صنوف وتكوينات القوات المسلحة وتعزيز وحدتها وتماسكها.. مشيدًا بتضحيات وبسالة أبطال الجيش والأمن والمقاومة المرابطين في جبهات القتال دفاعًا عن الوطن، وفق وكالة سبأ.
وجدد البحسني، دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان للارتقاء بمستوى جاهزية منتسبي القوات المسلحة، وبما يمكنها من الدفاع عن مكتسبات الوطن والتصدي وإفشال محاولات توسّع مليشيات الحوثي الإنقلابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن.
من جانبه استعرض رئيس هيئة الأركان العامة، تقارير توضيحية لنتائج زياراته الميدانية للوحدات العسكرية والمقاتلين في المنطقة العسكرية الخامسة والمحاور المرتبطة في جبهات الحدود الشمالية، والتشكيل البحري بالقوات البحرية في ميناء ميدي وجزر البحر الأحمر.. متطرقًا إلى تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية وأعمالها العدائية وتحشيداتها في مختلف الجبهات واستمرار جرائمها في قصف المدن والأحياء السكنية واطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
وأكد أن القوات المسلحة لن تألوا جهدا في القيام بواجباتها في هذه المعركة الوجودية حتى تحقيق أهداف استعادة الدولة وتحقيق السلام الحقيقي الذي يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني.