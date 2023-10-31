عاجل/ الإعلام العبري: إسرائيل تدرس الرد على الحوثيين بعد هجوم جديد باتجاه إيلات

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قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن إسرائيل تدرس الرد على الحوثيين بعد إطلاق صواريخ باتجاه إيلات.
وأفاد المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم أن "صفارات الإنذار دوت في منطقة إيلات جنوب إسرائيل، معلنة عن تسلل طائرة مسيرة معادية".
وأُسقطت طائرة درون اليوم الثلاثاء فوق البحر الأحمر، انطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، حسبما أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية.
فيما أعلن سلاح الجو التابع لجيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق على إسرائيل من منطقة البحر الأحمر.
وقال ان اعتراض الصاروخ القادم من منطقة البحر الأحمر تم خارج الأجواء الإسرائيلية.
وتبنت جماعة الحوثي ضمنيا الهجمات الأخيرة، عبر رئيس حكومة تصريف الاعمال بصنعاء غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور، الذي قال إنهم استهدفوا "إسرائيل" بطائرات "مسيّرة" اليوم الثلاثاء.
وردا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات في اتجاه مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، قال رئيس حكومة الحوثيين، عبد العزيز بن حبتور، في تصريح لوكالة فرانس برس: "هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء".