عاجل: إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أرض أرض في البحر الأحمر وإسقاط ''طائرة درون'' انطلقت من اليمن

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أعلن سلاح الجو التابع لجيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق على إسرائيل من منطقة البحر الأحمر.
وقال ان اعتراض الصاروخ القادم من منطقة البحر الأحمر تم خارج الأجواء الإسرائيلية.
الى ذلك أُسقطت طائرة درون اليوم الثلاثاء فوق البحر الأحمر، انطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، حسبما أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية.
فيما أفاد المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم أن "صفارات الإنذار دوت في منطقة إيلات جنوب إسرائيل، معلنة عن تسلل طائرة مسيرة معادية".لكن الجيش لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وكان الجيش المصري أعلن أواخر الأسبوع الماضي أن طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا وفي مدينة نويبع، جنوب سيناء، على البحر الأحمر.
فيما أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوره حينها أنه رصد "تهديدا جويا" في منطقة البحر الأحمر وتعامل معه.
وسبق ان حذرت مصر مرارا خلال الأسابيع الماضية من توسع القتال، وتحوله إلى حرب اقليمية، لاسيما مع تلويح حزب الله جنوب لبنان وفصائل مسلحة أخرى مدعومة من إيران سواء في العراق أو سوريا أو حتى اليمن بالدخول في الصراع.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية سابقا، أن صواريخ كروز أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل الاسبوع قبل الماضي، وأسقطتها مدمرة تابعة للبحرية الأميركية، كانت بمدى يمكن أن يصل إلى إسرائيل.
ولم يعلن الحوثيون رسميا مسئوليتهم عن الهجوم.