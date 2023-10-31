عاجل: الإحتلال يبدأ عمليا الهجوم على غزة من عدة محاور برا

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قال الناطق باسم حركة حماس اليوم الثلاثاء ان جيش الاحتلال بدأ عمليا عملية برية في عدد من المحاور في قطاع غزة.
بدوره ذكر المتحدث باسم الداخلية في غزة للجزيرة بأن قوات الاحتلال أبادت مناطق سكنية كاملة في شمال غرب القطاع.
وقال ان قوات الاحتلال دخلت القطاع من منطقة شمال غرب غزة وآلياتها موجودة بمنطقة الكرامة.
واضاف : ''آليات الاحتلال موجودة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد''.
واشار المتحدث باسم وزارة الداخلية ان قوات الاحتلال تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.
واوضح انه ومنذ 25 يوما لم تدخل القطاع قطرة واحدة من الوقود، مضيفا ''نحن أمام كارثة كبيرة بسبب عدم دخول الوقود إلى القطاع، يجب إدخال الوقود للقطاع فورا ووقف الإجرام الإسرائيلي''.
هذا وقال مراسل الجزيرة ان الدبابات الإسرائيلية تتقدم نحو غزة من جميع المحاور تحت غطاء كثيف من القصف الجوي والبحري .
من جانبها قالت الخارجية الفلسطينية ان توسيع الحرب البرية يعني استكمال تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.