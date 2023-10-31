آخر الاخبار

مواجهات شرسة وحرب طاحنة بين القسام والاحتلال جنوبي القطاع واستهداف آليات عسكرية الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تدين حادثة وفاة موظف منظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي في سجن المليشات الحوثية تعرف على الترتيب النهائي للمرشحين الثلاثين في الكرة الذهبية أشهر حساب للكشف عما يحدث في غزة يعود إلى العمل بعد إيقاف ميتا وإكس له أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى خرائط جوجل للمرة الثامنة.. ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية الاتحاد الألماني يعاقب كيميتش ويحرمه من مباراة القمة مجلة أمريكية تتحدث عن عودة إشتعال الحرب في اليمن وضربات إنتقامية من واشنطن رداً على صواريخ الحوثي انهيار تاريخي للعملة الإسرائيلية.. الشيكل ينزف ويسجل أدنى مستوى في أكثر من عقد الأزهر يوجه رسالة عاجلة للمقاومة الفلسطينية

مواجهات شرسة وحرب طاحنة بين القسام والاحتلال جنوبي القطاع واستهداف آليات عسكرية

الثلاثاء 31 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 156

 

 

استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتها التوغل في جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها على منصة تلغرام إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية المتوغلة في محور جنوب غزة.

وذكر بيان القسام أن مقاتليهم "ألتحموا بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا 4 آليات بقذائف الياسين 105 والعبوات الناسفة".

وأضافت القسام في بيانها: "استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105".

وكانت كتائب القسام أعلنت وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أنها جددت القصف على تل أبيب برشقات صاروخية "ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان القطاع".

كما أعلنت الكتائب، استهداف آليتين إسرائيليتين "توغلتا" في حي "الزيتون" شرق مدينة غزة، بقذائف الياسين 105.

وقالت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الاثنين، إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية في "كمين هندسي محكم" شرقي حي الزيتون في قطاع غزة

إقراء أيضاً
الأزهر يوجه رسالة عاجلة للمقاومة الفلسطينية
وزارة الخارجية التركية تستدعي كافة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى تركيا
مناشدات عاجلة لسكان #غزة وللسطات المصرية واحصائية بضحايا العدوان وحصيلة قتلى الإح
عاجل: تحول كبير في سير معركة غزة ومصادر رسمية تكشف حقيقة دخول آليات الإحتلال إلى
وزير دفاع المانيا يدعو للإستعداد لحرب في أوروبا
مع إنطلاق المرحلة الثانية من الحرب.. الكشف عن أسلحة كتائب القسام والمفاجآت ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول