مواجهات شرسة وحرب طاحنة بين القسام والاحتلال جنوبي القطاع واستهداف آليات عسكرية

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استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتها التوغل في جنوبي قطاع غزة.
وقالت القسام في بيان لها على منصة تلغرام إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية المتوغلة في محور جنوب غزة.
وذكر بيان القسام أن مقاتليهم "ألتحموا بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا 4 آليات بقذائف الياسين 105 والعبوات الناسفة".
وأضافت القسام في بيانها: "استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105".
وكانت كتائب القسام أعلنت وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أنها جددت القصف على تل أبيب برشقات صاروخية "ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان القطاع".
كما أعلنت الكتائب، استهداف آليتين إسرائيليتين "توغلتا" في حي "الزيتون" شرق مدينة غزة، بقذائف الياسين 105.
وقالت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الاثنين، إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية في "كمين هندسي محكم" شرقي حي الزيتون في قطاع غزة