مواجهات شرسة وحرب طاحنة بين القسام والاحتلال جنوبي القطاع واستهداف آليات عسكرية الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تدين حادثة وفاة موظف منظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي في سجن المليشات الحوثية تعرف على الترتيب النهائي للمرشحين الثلاثين في الكرة الذهبية أشهر حساب للكشف عما يحدث في غزة يعود إلى العمل بعد إيقاف ميتا وإكس له أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى خرائط جوجل للمرة الثامنة.. ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية الاتحاد الألماني يعاقب كيميتش ويحرمه من مباراة القمة مجلة أمريكية تتحدث عن عودة إشتعال الحرب في اليمن وضربات إنتقامية من واشنطن رداً على صواريخ الحوثي انهيار تاريخي للعملة الإسرائيلية.. الشيكل ينزف ويسجل أدنى مستوى في أكثر من عقد الأزهر يوجه رسالة عاجلة للمقاومة الفلسطينية
عبرت الهيئة عن استنكارها لهذه الجريمة النكراء، حيث اختطفت جماعة الحوثي هشام الحكيمي بتاريخ 9 / 9 / 2023 خلافا للقانون واخفاءه قسريا منذ تاريخ اعتقاله تعسفيا ومن ثم إبلاغ عائلته بوفاته داخل السجن في ظروف غامضة، داعية لإجراء تحقيق عاجل ومستقل في أسباب وفاته وظروف سجنه وإخفائه قسرياً، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي تعرض لها الضحية وعائلته.
وفي ذات السياق نددت الهيئة اقتحام جماعة الحوثي لمنزل مبارك العنوة أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن (OHCHR) والعبث بمحتوياته، ونهب أجهزة محمول وهواتف زوجته وأطفاله، بعد قرابة شهرين من اختطافه، واخفائه قسرا في معتقل تابع لما يسمى جهاز "الامن والمخابرات"
فيما لا يزال في سجونها اثنين من موظفي المنظمات التابعة للامم المتحدة منذ اختطفاهم في نوفمبر 2021، واخفائهم قسرا في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية واعتبرت الهيئة تلك الممارسات امتداد لسياسة التضييق على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
مطالبة المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بإدانة جرائم جماعة الحوثي، وممارسة الضغوط عليها لإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.