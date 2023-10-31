الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تدين حادثة وفاة موظف منظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي في سجن المليشات الحوثية

الثلاثاء 31 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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عبرت الهيئة عن استنكارها لهذه الجريمة النكراء، حيث اختطفت جماعة الحوثي هشام الحكيمي بتاريخ 9 / 9 / 2023 خلافا للقانون واخفاءه قسريا منذ تاريخ اعتقاله تعسفيا ومن ثم إبلاغ عائلته بوفاته داخل السجن في ظروف غامضة، داعية لإجراء تحقيق عاجل ومستقل في أسباب وفاته وظروف سجنه وإخفائه قسرياً، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي تعرض لها الضحية وعائلته.

وفي ذات السياق نددت الهيئة اقتحام جماعة الحوثي لمنزل مبارك العنوة أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن (OHCHR) والعبث بمحتوياته، ونهب أجهزة محمول وهواتف زوجته وأطفاله، بعد قرابة شهرين من اختطافه، واخفائه قسرا في معتقل تابع لما يسمى جهاز "الامن والمخابرات"

فيما لا يزال في سجونها اثنين من موظفي المنظمات التابعة للامم المتحدة منذ اختطفاهم في نوفمبر 2021، واخفائهم قسرا في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية واعتبرت الهيئة تلك الممارسات امتداد لسياسة التضييق على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

مطالبة المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بإدانة جرائم جماعة الحوثي، وممارسة الضغوط عليها لإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.