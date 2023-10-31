الاتحاد الألماني يعاقب كيميتش ويحرمه من مباراة القمة

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عاقب الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين جوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ بالإيقاف لمباراتين في دوري الدرجة الأولى الألماني بعد حصوله على بطاقة حمراء في فوز فريقه 8-صفر على دارمشتاد يوم السبت الماضي، ما يعني غيابه عن قمة الدوري الأسبوع المقبل عندما يلاقي فريقه بوروسيا دورتموند.
وسيتسبب الإيقاف في غياب كيميش عن مباراة بايرن أمام مضيفه بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل والمواجهة على ملعبه أمام هايدنهايم الصاعد حديثا الأسبوع المقبل.
وحصل الدولي الألماني كيميش على بطاقة حمراء في الدقيقة الرابعة بعد أن أخفق في السيطرة على تمريرة من حارس مرماه مانويل نوير ليرتكب مخالفة ضد مارفين مهلم على حافة منطقة الجزاء.
وطُرد لاعبان من دارمشتاد أيضا قبل أن يسجل أصحاب الأرض ثمانية أهداف في الشوط الثاني.
ويحتل بايرن ميوني حامل اللقب المركز الثاني برصيد 23 نقطة متأخرا بنقطتين عن بايرن ليفركوزن المتصدر بينما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة.