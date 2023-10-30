مجلة أمريكية تتحدث عن عودة إشتعال الحرب في اليمن وضربات إنتقامية من واشنطن رداً على صواريخ الحوثي

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نشرت مجلة “ريسبونسبل ستيتكرافت” الإلكترونية الأمريكية الصادرة عن معهد كوينسي للحكم المسؤول، اليوم الإثنين تقريراً للكاتب مايكل هورتون ، وهو باحث في معهد جيمس تاون، كانت فكرته الرئيسية أن اطلاق مليشيات الحوثي الصواريخ على اسرائيل يهدد بإعادة إشعال الحرب في اليمن.
وقلل هورتون من شأن أي صواريخ يطلقها الحوثيون على إسرائيل، لكنه ذكر أنها قد تثير ضربات انتقامية من واشنطن وحلفائها، قائلا: ” لن يكون للاستفزازات الأخيرة التي قام بها الحوثيون أي تأثير على الحرب بين إسرائيل وحماس، لكنها قد تثير ضربات انتقامية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
ومن المحتمل أن يرد الحوثيون على أي غارات جوية من خلال تصعيد عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار التي قد تستهدف السعودية والإمارات.
وقد نجح الحوثيون في استهداف مواقع في عمق أراضي البلدين، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية للطاقة”.
وأضاف الكاتب “ولا تزال السعودية والإمارات منخرطتين في الحرب في اليمن، وسيضطر كلاهما إلى الرد على الهجمات التي يقودها الحوثيون، وربما بضربات جوية متجددة خاصة بهم”.
وأشار هورتون إلى إسقاط المدمرة الأمريكية “يو إس إس كارني” بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول أربعة صواريخ وعدة طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن، وقال “وبحسب ما ورد، اعترضت السعودية صاروخا خامسا”، ونقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الصواريخ والطائرات بدون طيار كانت متجهة شمالا، “ربما نحو إسرائيل”.
ولم يعلن الحوثيون رسميا تبني إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتراضها من قبل سفينتها الحربية في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، كما لم ينفوا ذلك.
واعتبر التقرير أن “الحوثيين يواجهون خطر توريط أنفسهم واليمن في حلقة تصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى إعادة تسارع القتال في اليمن”، على حد تعبيره.
هورتون: الحوثيون يواجهون خطر توريط أنفسهم واليمن في حلقة تصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى إعادة تسارع القتال في اليمن
وذكر أن الحوثيين يملكون صواريخ وطائرات مسيرة قادرة على الوصول إلى إسرائيل قائلا: “وفي حين أن الحوثيين يمتلكون صواريخ وطائرات بدون طيار مسلحة يمكنها الوصول إلى إسرائيل، فمن غير المرجح أن يتمكن أي منها من التهرب من الدفاعات الجوية الإسرائيلية”.
وكان رئيس المجلس الانقلابي في مناطق سيطرة الحوثيين، مهدي المشاط، قد تحدث أمس الأحد متهما أمريكا بالتهديد بعودة الحرب في اليمن “لمنع الشعب اليمني من القيام بمسؤولياته تجاه شعب فلسطين”.
وأشار إلى أنه “قبل هجوم حماس على الإسرائيليين، كان الحوثيون والمملكة العربية السعودية يحققون تقدمًا كبيرًا في مفاوضاتهم الثنائية مع بعضهم البعض. وقد حظيت هذه المفاوضات بمساعدة إيران التي مارست ضغوطًا على الحوثيين للانخراط بشكل كامل مع السعوديين. تدرك الحكومة السعودية أنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق لمشكلة سيطرة الحوثيين على شمال غرب اليمن”.
وقال: “في أعقاب إطلاق الحوثيين للصواريخ، فضلاً عن تهديدات الجماعة باستهداف السفن التي تعبر البحر الأحمر، من المرجح أن تتوقف المفاوضات السعودية الحوثية مؤقتاً أو توضع على الرف إلى أجل غير مسمى. إذا استمرت هجمات الحوثيين – ومن المرجح أن تستمر – فإن احتمال التوصل إلى أي نوع من الاتفاق بين المملكة العربية السعودية والحوثيين سوف يتضاءل أكثر”.