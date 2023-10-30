انهيار تاريخي للعملة الإسرائيلية.. الشيكل ينزف ويسجل أدنى مستوى في أكثر من عقد

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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جرى تداول العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية، اليوم الاثنين، عند نحو 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في أكثر من عقد.

ووفقا لبيانات "بلومبرغ" فقد جرى تداول العملة الإسرائيلية في التعاملات الصباحية عند 4.0754 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 2012، لكن في تعاملات ما بعد الظهيرة تم تداول العملة عند 4.0334 شيكل للدولار.



وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات "بلومبرغ" تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام الجاري.

وأمس توقع بنك "جي بي مورغان"، أن ينكمش اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 11% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة.