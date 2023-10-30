انهيار تاريخي للعملة الإسرائيلية.. الشيكل ينزف ويسجل أدنى مستوى في أكثر من عقد الأزهر يوجه رسالة عاجلة للمقاومة الفلسطينية وقفة احتجاجية حاشدة في شبوة تضامناً مع الشعب الفلسطيني و تنديداً بجرائم الاحتلال الصهيوني على غزة وزارة الخارجية التركية تستدعي كافة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى تركيا قوات الجيش بتعز تعلن إحباط محاولتي تسلل للحوثيين الاتحاد الأوروبي يدعو المليشيا الحوثبة التوضيح بشأن وفاة موظف في منظمة دولية بصنعاء مهدي المشاط يراقب الوضع عن كثب في غزة من ''غرفة عمليات'' في صنعاء! ويحذر إسرائيل من ارتكاب ''أي حماقة'' ! مصدر في صنعاء يكشف طبيعة وسبب الإنفجارات والأعيرة النارية التي سُمعت صباح اليوم مناشدات عاجلة لسكان #غزة وللسطات المصرية واحصائية بضحايا العدوان وحصيلة قتلى الإحتلال الإسرائيلي حتى الآن عاجل: تحول كبير في سير معركة غزة ومصادر رسمية تكشف حقيقة دخول آليات الإحتلال إلى أحياء القطاع
جرى تداول العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية، اليوم الاثنين، عند نحو 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في أكثر من عقد.
ووفقا لبيانات "بلومبرغ" فقد جرى تداول العملة الإسرائيلية في التعاملات الصباحية عند 4.0754 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 2012، لكن في تعاملات ما بعد الظهيرة تم تداول العملة عند 4.0334 شيكل للدولار.
وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات "بلومبرغ" تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام الجاري.
وأمس توقع بنك "جي بي مورغان"، أن ينكمش اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 11% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة.