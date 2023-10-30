وقفة احتجاجية حاشدة في شبوة تضامناً مع الشعب الفلسطيني و تنديداً بجرائم الاحتلال الصهيوني على غزة

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 162

شهدت مديرية بيحان بمحافظة شبوة، اليوم الاثنين، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني على غزة.

ودانت المسيرة الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري دون توقف.

وأكد المحتجون أن هذه الجرائم تأتي بدعم كامل ومعلن من أمريكا ودول الغرب الذي يتوافد قادتها إلى الكيان الغاصب دعما لحربه الدموية على شعب أعزل ومحاصر.

وناشدوا كل ضمير حي في هذه العالم للتحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني وسرعة فتح المعابر لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.

كما طالب المحتشدون قادة الدول العربية والإسلامية بمواقف توازي حجم هذا العدوان الغاشم.