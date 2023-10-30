وزارة الخارجية التركية تستدعي كافة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى تركيا

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التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة السفير نيكولاوس ماير لاندروت، وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد.
وقالت وزارة الخارجية عبر حسابها على منصة إكس، الاثنين، إن لقاء فيدان مع لاندروت وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جرى في أنقرة.
ولم يتم ذكر أي تفاصيل حول فحوى اللقاء.
مصادر مستقلة توقعت ان يكون هذا اللقاء بخصوص ما يجري في قطاع غزة، وموقف الاتحاد الأوروبي من المجازر الصهيونية.