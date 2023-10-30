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قوات الجيش بتعز تعلن إحباط محاولتي تسلل للحوثيين

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أعلنت قوات الجيش الوطني ، الاثنين، إحباط محاولتي تسلل لجماعة الحوثيين في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان، أن قوات الجيش والمقاومة أحبطت محاولة تسلل لعناصر الحوثيين في الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة. 

وأضاف أنه تم إحباط محاولة تسلل أخرى في جبهة الزبيرة قدس بمديرية المواسط جنوب تعز.

وبين الفينة والاخرى تشن مليشيا الحوثي هجومات على مواقع الجيش في تعز ميتخدمة الطيران المسير وانواع الاسلحة الا ان قوات الجيش تتصدى لها وتحاول مليشيا الحوثي اثبات وجودها بعد ان دب الوهن في مليشياتها فتلجئ المليشيات تارة لاستهداف منازل المواطنيين بالطيران المسير غير آبهة مما يحدث للمدنيين 

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