الاتحاد الأوروبي يدعو المليشيا الحوثبة التوضيح بشأن وفاة موظف في منظمة دولية بصنعاء

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دعا الاتحاد الأوروبي، لتوضيح ملابسات وفاة الموظف في منظمة رعاية الأطفال "هشام الحكيمي" في سجن للحوثيين في محافظة صنعاء.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة "إكس"، الاثنين، إن سفراء الاتحاد الأوروبي ناقشوا اليوم بقلق عميق وفاة هشام الحكيمي، مدير الأمن والسلامة لدى منظمة رعاية الأطفال أثناء احتجازه في صنعاء. وطالب السفراء يتوضيح ملابسات وفاة الحكيمي فورا وبالتفصيل.
وشدد بيان السفراء على دعوتهم للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في صنعاء.
يذكر أن "الحكيمي"، توفي يوم الثلاثاء الماضي، في سجن للحوثيين بصنعاء، بعد 50 يومًا على احتجازه بصنعاء، وفق مصادر حقوقية