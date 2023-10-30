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مصدر في صنعاء يكشف طبيعة وسبب الإنفجارات والأعيرة النارية التي سُمعت صباح اليوم

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص
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سُمع صباح اليوم الاثنين دوي انفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، واطلاق كثيف للأعيرة النارية.

مصدر محلي بصنعاء قال لموقع مأرب برس أن الانفجارات سُمعت في حدة وبيت بوس والمناطق الجنوبية الغربية للعاصمة صنعاء.

ووفق المصدر فإن سبب تلك الانفجارات والاعيرة النارية هو قيام مليشيا الحوثي بتدريبات عسكرية.

واستنكر سكان في صنعاء قيام الحوثيين بتدريبات عسكرية كهذه في معسكراتها الواقعة بالقرب من الأحياء السكنية ،فيما سخر آخرون وقالوا ان ''الحوثيين يستعدون لتحرير فلسطين''.

تزامن ذلك مع تحليق لمروحية عسكرية في سماء صنعاء.

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