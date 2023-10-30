مهدي المشاط يراقب الوضع عن كثب في غزة من ''غرفة عمليات'' في صنعاء! ويحذر إسرائيل من ارتكاب ''أي حماقة'' ! مصدر في صنعاء يكشف طبيعة وسبب الإنفجارات والأعيرة النارية التي سُمعت صباح اليوم مناشدات عاجلة لسكان #غزة وللسطات المصرية واحصائية بضحايا العدوان وحصيلة قتلى الإحتلال الإسرائيلي حتى الآن عاجل: تحول كبير في سير معركة غزة ومصادر رسمية تكشف حقيقة دخول آليات الإحتلال إلى أحياء القطاع وزير دفاع المانيا يدعو للإستعداد لحرب في أوروبا مع إنطلاق المرحلة الثانية من الحرب.. الكشف عن أسلحة كتائب القسام والمفاجآت العسكرية المحتملة في غزة الكشف عن أرقام صادمة لحصيلة شهداء الأطفال في غزة ..نسبة تفوق توقعات العالم إسرائيل شن هجوماً جوياً غير مسبوق على مواقع عسكرية في سوريا قاعدة أميركية سرية كشفتها حرب غزة في إسرائيل داخل صحراء القنب هنا كتائب حماس مرحبا بكم في نقطة تفتيش إيرز... قوات حماس خلف خطوط القوات الإسرائيلية
سُمع صباح اليوم الاثنين دوي انفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، واطلاق كثيف للأعيرة النارية.
مصدر محلي بصنعاء قال لموقع مأرب برس أن الانفجارات سُمعت في حدة وبيت بوس والمناطق الجنوبية الغربية للعاصمة صنعاء.
ووفق المصدر فإن سبب تلك الانفجارات والاعيرة النارية هو قيام مليشيا الحوثي بتدريبات عسكرية.
واستنكر سكان في صنعاء قيام الحوثيين بتدريبات عسكرية كهذه في معسكراتها الواقعة بالقرب من الأحياء السكنية ،فيما سخر آخرون وقالوا ان ''الحوثيين يستعدون لتحرير فلسطين''.
تزامن ذلك مع تحليق لمروحية عسكرية في سماء صنعاء.