مناشدات عاجلة لسكان #غزة وللسطات المصرية واحصائية بضحايا العدوان وحصيلة قتلى الإحتلال الإسرائيلي حتى الآن

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الإثنين ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابا

وقال ان عدد كبير من الشهداء مازال تحت الأنقاض حتى اللحظة في حين نفّذت قوات الاحتلال (908) مجازر في قطاع غزة.

واشار الى ان الاحتلال أخرج (25) مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدف (25) سيارة إسعاف.

ووجهت الصحة مناشدة لسكان غزة بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى

واضافت: ''نُناشد الأشقاء في مصر فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى''.

وقالت ان طواقم الإسعاف غير قادرة على أداء مهامها والوصول إلى الضحايا جراء القصف المستمر.

في الجانب الآخر اعلنت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1538 قتيل منذ الـ7 من أكتوبر.