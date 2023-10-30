مصدر في صنعاء يكشف طبيعة وسبب الإنفجارات والأعيرة النارية التي سُمعت صباح اليوم مناشدات عاجلة لسكان #غزة وللسطات المصرية واحصائية بضحايا العدوان وحصيلة قتلى الإحتلال الإسرائيلي حتى الآن عاجل: تحول كبير في سير معركة غزة ومصادر رسمية تكشف حقيقة دخول آليات الإحتلال إلى أحياء القطاع وزير دفاع المانيا يدعو للإستعداد لحرب في أوروبا مع إنطلاق المرحلة الثانية من الحرب.. الكشف عن أسلحة كتائب القسام والمفاجآت العسكرية المحتملة في غزة الكشف عن أرقام صادمة لحصيلة شهداء الأطفال في غزة ..نسبة تفوق توقعات العالم إسرائيل شن هجوماً جوياً غير مسبوق على مواقع عسكرية في سوريا قاعدة أميركية سرية كشفتها حرب غزة في إسرائيل داخل صحراء القنب هنا كتائب حماس مرحبا بكم في نقطة تفتيش إيرز... قوات حماس خلف خطوط القوات الإسرائيلية تفاصيل عملية مفاجئة لـ القسام خلف خطوط جيش الاحتلال بموقع إيرز العسكري.. هذه أبرز نتائجها
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الإثنين ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابا
وقال ان عدد كبير من الشهداء مازال تحت الأنقاض حتى اللحظة في حين نفّذت قوات الاحتلال (908) مجازر في قطاع غزة.
واشار الى ان الاحتلال أخرج (25) مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدف (25) سيارة إسعاف.
ووجهت الصحة مناشدة لسكان غزة بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى
واضافت: ''نُناشد الأشقاء في مصر فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى''.
وقالت ان طواقم الإسعاف غير قادرة على أداء مهامها والوصول إلى الضحايا جراء القصف المستمر.
في الجانب الآخر اعلنت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1538 قتيل منذ الـ7 من أكتوبر.