عاجل: تحول كبير في سير معركة غزة ومصادر رسمية تكشف حقيقة دخول آليات الإحتلال إلى أحياء القطاع

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تقرير

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بدأت الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة، فمنذ يوم امس الاحد 29 اكتوبر نجحت كتائب القسام بنتفيذ عملية توغل خلف السياج الحدودي في منطقة إيرز العسكري.

وعلى الأرض كثفت المقاومة ضرباته متسهدفة آليات ومعدات جيش الإحتلال.

كتائب القسام اعلنت ظهر اليوم الاثنين استهداف ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105.

واعلنت ايضا استهداف آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف "الياسين 105".

بدورها اعلنت سرايا القدس استهداف حشدا لآليات العدو المتوغلة بمنطقة السودانية شمال غربي غزة بوابل من قذائف الهاون

حقيقة تقدم الإحتلال في غزة

وعلى صعيد آخر اصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة توضيحا حول حقيقة تقدم قوات الاحتلال داخل احياء غزة.

المكتب قال في تصريح صحفي رصده محرر مأرب برس: ''خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك''.

واضاف: ''قامت هذه الآليات باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع''.

وتابع: ''لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه''.

وقال ان ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، وواضح أنه يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع.

حركة الجهاد: العدو تلقى ضربات

بدورهت قالت حركة الجهاد الإسلامي ان العدوان البري بدأ منذ أيام ولم يتمكن العدو من تحقيق أي إنجاز سوى التوغل في مناطق مفتوحة.

وذكرت ان توغل العدو في مناطق مفتوحة من غزة بغطاء جوي كثيف أدى لارتكاب مجازر بحق المدنيين.

واكدت ان المقاومة في الميدان تواصل صمودها وقتالها وهي قادرة على إفشال مخططات العدو وأهدافه.

واضافت: ''العدو تلقى ضربات على يد المقاومة التي تستبسل في مواجهته والاشتباك معه''.