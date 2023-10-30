إسرائيل شن هجوماً جوياً غير مسبوق على مواقع عسكرية في سوريا

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 236

نفذت إسرائيل هجوماً جوياً من اتجاه الجولان استهدف موقعين للجيش في ريف درعا اليوم (الاثنين)، حسبما نقلت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري عن مصدر عسكري لم تسمّه.

وقال المصدر العسكري إن الهجوم وقع في الساعة 11:35 وإنه أدى لوقوع «بعض الخسائر المادية»، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاح الجو قصفت ما وصفها بأنها «بنية تحتية عسكرية» في الأراضي السورية. وذكر الجيش الإسرائيلي عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن القصف جاء رداً على عمليات إطلاق من سوريا صوب إسرائيل يوم الأحد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات إسرائيلية على مواقع أشارت إليها بوصفها عسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا.

وذكر المرصد أن الغارات استهدفت أهداف عسكرية في محيط مدينة نوى بريف المحافظة الغربي، حيث أفاد بوقوع انفجارات عنيفة على خلفية الغارات هذه، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية.

وذكر المرصد السوري أن إسرائيل استهدفت مساء أمس (الأحد) منطقة تل الجموع العسكرية غربي مدينة نوى بقذائف المدفعية