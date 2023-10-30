إسرائيل شن هجوماً جوياً غير مسبوق على مواقع عسكرية في سوريا قاعدة أميركية سرية كشفتها حرب غزة في إسرائيل داخل صحراء القنب هنا كتائب حماس مرحبا بكم في نقطة تفتيش إيرز... قوات حماس خلف خطوط القوات الإسرائيلية تفاصيل عملية مفاجئة لـ القسام خلف خطوط جيش الاحتلال بموقع إيرز العسكري.. هذه أبرز نتائجها غارات عنيفة وأحزمة نارية ضخمة تستهدف محيط مستشفى القدس في غزة صحفيون.. كانوا شهودا فأصبحوا شهداء أيام حضرموت لفن الممثل بسوسة تجمع بين الفرجة والتكوين 5 تدابير للاستمتاع بنوم صحي مليشيا الحوثي ترتكب 62 انتهاكاً ضد المدنيين في تعز متظاهرون يقتحمون مطارا بداغستان لطرد مسافرين إسرائيليين
نفذت إسرائيل هجوماً جوياً من اتجاه الجولان استهدف موقعين للجيش في ريف درعا اليوم (الاثنين)، حسبما نقلت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري عن مصدر عسكري لم تسمّه.
وقال المصدر العسكري إن الهجوم وقع في الساعة 11:35 وإنه أدى لوقوع «بعض الخسائر المادية»، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاح الجو قصفت ما وصفها بأنها «بنية تحتية عسكرية» في الأراضي السورية. وذكر الجيش الإسرائيلي عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن القصف جاء رداً على عمليات إطلاق من سوريا صوب إسرائيل يوم الأحد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات إسرائيلية على مواقع أشارت إليها بوصفها عسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا.
وذكر المرصد أن الغارات استهدفت أهداف عسكرية في محيط مدينة نوى بريف المحافظة الغربي، حيث أفاد بوقوع انفجارات عنيفة على خلفية الغارات هذه، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية.
وذكر المرصد السوري أن إسرائيل استهدفت مساء أمس (الأحد) منطقة تل الجموع العسكرية غربي مدينة نوى بقذائف المدفعية