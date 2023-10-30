تفاصيل عملية مفاجئة لـ القسام خلف خطوط جيش الاحتلال بموقع إيرز العسكري.. هذه أبرز نتائجها

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نفذ عدد من عناصر "كتائب القسام"، عملية إنزال مفاجئة خلف خطوط جيش الاحتلال شمال قطاع غزة، واشتبكوا مع القوات داخل موقع إيرز العسكري.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن اشتباكات مسلحة تدور في موقع إيرز، وتسمع أصوات إطلاق نار قوية.

وقال حساب "القسام"، إنه استهدف عددا من القوات غرب موقع إيرز العسكري، وتمكن من الإجهاز على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة.

وعلى صعيد القوات المتوغلة شمال غرب غزة، قال حساب "القسام"، إنه استهدف دبابتين منها، وأكد اشتعال النيران فيهما.

وكان موقع إيرز العسكري شديد التحصين، من بين المواقع التي قام "القسام" باقتحامها خلال عملية طوفان الأقصى، وتمكن من أسر وقتل عدد كبير من الجنود بداخله.