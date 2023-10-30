هنا كتائب حماس مرحبا بكم في نقطة تفتيش إيرز... قوات حماس خلف خطوط القوات الإسرائيلية تفاصيل عملية مفاجئة لـ القسام خلف خطوط جيش الاحتلال بموقع إيرز العسكري.. هذه أبرز نتائجها غارات عنيفة وأحزمة نارية ضخمة تستهدف محيط مستشفى القدس في غزة صحفيون.. كانوا شهودا فأصبحوا شهداء أيام حضرموت لفن الممثل بسوسة تجمع بين الفرجة والتكوين 5 تدابير للاستمتاع بنوم صحي مليشيا الحوثي ترتكب 62 انتهاكاً ضد المدنيين في تعز متظاهرون يقتحمون مطارا بداغستان لطرد مسافرين إسرائيليين الأردن ينفي نقل أسلحة أميركية إلى إسرائيل النادي الإفريقي "يقتنص" صدارة المجموعة الأولى
استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.
و استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف ما يعرف بـ "الأحزمة النارية" أي المناطق الممتدة من شمال القطاع وصولا للمحافظة الوسطى.
وأشار مراسلنا إلى أن القصف الإسرائيلي تركز على مناطق شمال القطاع ثم مخيم الشاطئ وحي تل الهوى امتدادا لمنطقة المستشفى التركي الذي تم استهدافه بعشرات الصواريخ والقذائف.
ومن جانبها، أكدت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة ومقرها مستشفى القدس، أن "جيش الاحتلال يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس".
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن شبكة الاتصالات والانترنت انقطعت مجددا في مناطق شمال قطاع غزة بعد الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة.
وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية إن "انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بمناطق متفرقة شمال غزة جاء إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان بعد قصف المنطقة".
وبحسب مراسلنا، شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على منازل المواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مخلفة أكثر من 30 إصابة تم نقلها إلى المستشفى الإندونيسي.
كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.