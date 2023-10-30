غارات عنيفة وأحزمة نارية ضخمة تستهدف محيط مستشفى القدس في غزة

الإثنين 30 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.

و استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف ما يعرف بـ "الأحزمة النارية" أي المناطق الممتدة من شمال القطاع وصولا للمحافظة الوسطى.

وأشار مراسلنا إلى أن القصف الإسرائيلي تركز على مناطق شمال القطاع ثم مخيم الشاطئ وحي تل الهوى امتدادا لمنطقة المستشفى التركي الذي تم استهدافه بعشرات الصواريخ والقذائف.

ومن جانبها، أكدت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة ومقرها مستشفى القدس، أن "جيش الاحتلال يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن شبكة الاتصالات والانترنت انقطعت مجددا في مناطق شمال قطاع غزة بعد الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية إن "انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بمناطق متفرقة شمال غزة جاء إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان بعد قصف المنطقة".

وبحسب مراسلنا، شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على منازل المواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مخلفة أكثر من 30 إصابة تم نقلها إلى المستشفى الإندونيسي.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.